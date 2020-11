Agropoli: dà fuoco al suo furgone, denunciato

E’ stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Agropoli per l’incendio di un furgone di sua proprietà e dagli uomini della polizia municipale per aver violato le disposizioni sulla custodia di un altro veicolo. Delle accuse dovrà rispondere un uomo del posto che avrebbe dato fuoco ad un mezzo di sua proprietà in via Giordano e successivamente avrebbe tentato di fare lo stesso con un’altra vettura sottoposta a fermo, senza però riuscirci.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18 di ieri (leggi qui). L’uomo sarebbe stato visto anche da alcuni testimoni. Da comprendere il motivo del gesto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli, gli agenti della municipale e i vigili del fuoco.