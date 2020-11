Attimi di paura nel pomeriggio di oggi ad Agropoli. Un furgone, per cause da accertare, ha improvvisamente preso fuoco. L’episodio è avvenuto in via Giordano, proprio di fianco al centro smistamento delle poste. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli e, successivamente, i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno provveduto a domare le fiamme.

Si ipotizza che il rogo sia di origine dolosa. Indagini in corso da parte dei carabinieri.