Dilettanti: spuntano le ipotesi per la ripartenza in Campania

Si continua a lavorare per cercare di concedere una ripartenza nella massima sicurezza tra i dilettanti. Nella giornata odierna è arrivato, infatti, un annuncio importante diffuso da parte del Comitato Regionale della Campania F.I.G.C. – L.N.D. Questo il comunicato divulgato dallo stesso ente regionale sottoscritto dal presidente stesso Carmine Zigarelli.

Le decisioni del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D.

Nel pomeriggio odierno, in videoconferenza, si è tenuto il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Campania F.I.G.C. – L.N.D. Lo stesso era stato indetto dal Presidente Carmine Zigarelli. Su proposta del Presidente Zigarelli si terranno a titolo gratuito su piattaforma online corsi per dirigenti di società, tutti i dettagli sul Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato sul sito https://campania.lnd.it/. Sempre su proposta del Presidente Zigarelli, frutto delle costanti interlocuzioni con i club campani, e sulla scia delle linee guida della Lega Nazionale Dilettanti si sono ipotizzate le linee guida della ripresa.

Dilettanti: la possibile ripresa in Campania

Immaginando la possibilità di poter riprendere le attività appena dopo il termine di efficacia dell’attuale DPCM, si ipotizza la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 dicembre, per le due settimane successive. Si ipotizza una ripartenza per il week del 19-20 dicembre, prima con i recuperi delle gare non disputate per poi partire con i campionati. Nei successivi Comunicati Ufficiali, e in base alle ulteriori normative governative, saranno resi noti tutti i dettagli della ripresa.

Le parole del Presidente del Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli

“Il nostro più grande auspicio per il calcio dilettantistico e giovanile campano è quello di una ripartenza in tempi stretti. Ma che sia ben chiaro che tutte le nostre decisioni sono diretta conseguenza dei dispositivi governativi. Nonostante le tante difficoltà e il periodo di grande incertezza continuiamo a lavorare senza sosta per e con le società campane, serbatoi di speranza e di futuro”.