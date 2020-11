Emergenza covid in Cilento: associazioni in campo per aiutare i più deboli

Si moltiplicano in questo periodo di emergenza le iniziative di solidarietà in favore delle fasce deboli della popolazione o di quanti sono costretti in isolamento a causa del covid. Spesso sono anche i comuni ad organizzare forme di supporto ai cittadini ma sono soprattutto le associazioni ad avere un ruolo fondamentale in tal senso. A Capaccio Paestum, la Croce Rossa Italiana ha promosso i progetti ProntoSpesa e ProntoFarmaco. I volontari presenti sul territorio sono impegnati a ridurre i disagi delle fasce vulnerabili della popolazione in particolare ad anziani soli o non autosufficienti, persone fragili e immunodepressi che verranno aiutati ne reperimento di generi di prima necessità e farmaci.

E’ possibile contattare il numero telefonico 392 9475153, attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 13. Il servizio ProntoSpesa si effettua il lunedì, mercoledì e venerdì. Il servizio ProntoFarmaco il martedì, giovedì e sabato. Servizi attivi dalle ore 10 alle ore 18. Il costo della spesa e dei farmaci è a carico dei richiedenti.

Croce Rossa attiva anche a Sapri. Il numero da contattare è lo 0973 030840. I volontari, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, effettueranno il servizio a domicilio per anziani, persone fragili e immunodepresse di spesa e acquisto farmaci.

A Vallo della Lucania, invece, è impegnata l’associazione La Misericordia. Anche in questo caso chi ha necessità di fare la spesa o andare in farmacia può contattare i volontari: sede di Vallo della Lucania (telefono 0974 2131) o sezione di Moio della Civitella (0974 275243). Il servizio è diretto agli over 65 o a chi ha problemi di salute.