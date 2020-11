Spal-Salernitana: domani si parte con il primo anticipo di Serie B

Dopo il successo interno dello scorso 24 ottobre, arrivato con l’uno a zero sull’Ascoli, torna in campo, per il settimo turno di Serie B, la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori, con 11 punti dopo 5 giornate, saranno impegnati in trasferta contro la Spal, a quota 9 ma con una gara in più dei granata. Allo stadio Paolo Mazza, nel match diretto dal sig. Ivano Pezzuto della sezione arbitrale di Lecce, i campani, alle ore 21:00, saranno opposti al team emiliano guidato da Pasquale Marino. Il match sarà visibile in chiaro, dalle ore 20:50, su Raisport.

Gli ultimi precedenti in terra emiliana tra Spal e Salernitana

Solo due i precedenti tra Spal e Salernitana giocati in casa ferrarese. Un successo a testa con vittoria degli ospiti giunta al primo incontro, giocato il 10 ottobre del 2010 in Serie C. L’ultimo precedente, in Serie B invece, registrò, il primo ottobre 2016, l’imposizione dei padroni i casa.

Le parole della vigilia di Fabrizio Castori

“Quella di domani è una delle tante partite difficili di questo campionato. La Spal ha un tasso tecnico elevato con molti giocatori di qualità e di esperienza, sarà un banco di prova importante. Abbiamo usato questa sosta forzata per recuperare energie dopo aver disputato diverse partite ravvicinate. Abbiamo alcuni giocatori importanti fuori, ma chi giocherà dovrà dimostrare di meritare la sua chance. In linea generale la squadra sta bene, siamo pronti per affrontare una partita difficile contro una squadra molto forte. Il campionato è molto lungo e ci sarà bisogno dell’apporto di tutti. Marino è un bravissimo allenatore e merita grandissimo rispetto”.

I convocati granata per il match di domani

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai.

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Veseli..

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.

Le probabili formazioni di Spal-Salernitana

Spal (3-4-1-2): Berisha; Salamon, Vicari, Tomovic; Jankovic, Esposito Sa., Viviani, Ranieri; Valoti; Esposito Se., Di Francesco. All. Marino.

Salernitana (4-4-2): Belec; Lopez, Gyomber, Aya, Casasola; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, Lombardi; Djuric, Tutino. All. Castori.