Dilettanti: Agropoli stop agli allenamenti, Gelbison gara rinviata

Dopo aver ripreso gli allenamenti, nei giorni passati, nuovo stop in casa. Agropoli. La società delfina, infatti, ha deciso di dare programmi specifici ai propri calciatori, dando loro la possibilità di svolgere il tutto da casa. Sempre tra i dilettanti la Gelbison, invece, aspettando novità sulle sorti del campionato di Serie D vede accolta la richiesta dello spostamento della gara di mercoledì. I vallesi dovevano recuperare il match contro il Sant’Agata rinviata lo scorso 25 ottobre. Queste le note ufficiali diramate dalla due società.

Dilettanti: stop agli allenamento dell’Agropoli

L’Us Agropoli, in considerazione dell’emergenza Covid-19 e delle disposizioni di Governo e Regione che hanno determinato il momentaneo blocco del campionato di Eccellenza, rende noto di aver sospeso gli allenamenti collettivi. Lo staff tecnico, d’accordo con la società, ha predisposto programmi di allenamento individuali che i tesserati seguiranno presso i propri domicili, in modo da garantire il mantenimento della forma fisica e atletica dei calciatori in vista della ripresa del torneo. Mister Carmine Turco e il suo staff resteranno a a stretto contatto con i componenti della rosa per monitorare i progressi del lavoro svolto.

Gelbison: rinviata la gara contro il Città di Sant’Agata

Rinviata a data da destinarsi la gara Gelbison – Città di Sant’Agata in programma mercoledì 4 novembre presso lo

Stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Il Dipartimento interregionale della LND ha accolto la richiesta della società Gelbison di rinviare la partita, tenuto conto del protocollo predisposto dall’Asl competente per territorio e comunque dei provvedimenti delle autorità sanitarie.