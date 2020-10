Allenamenti consentiti: domani riprende ufficialmente l’Agropoli

Allenamenti consentiti all’aperto sia in maniera individuale che per gli sport di squadra e di contatto. Questo è quanto emerge dall’ultimo chiarimento del Governo, che riguarda in particolare l’ambito regionale dilettantistico.

Allenamenti consentiti: la nota della FIGC

La FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che in relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese sino al 24 novembre 2020, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma individuale. Il tutto nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore. Questo tenuto conto delle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e considerate le risposte ai quesiti pubblicate dal Dipartimento per lo Sport sul proprio sito.

Tra le cilentane domani ripartono i delfini

Tante le squadre che nei prossimi giorni riprenderanno, quindi, le proprie attività agonistiche, con la speranza di poter ripartire il 24 novembre. Ta queste ci sarà l’Agropoli, cara al presidente Nicola Volpe, che nelle prossime 24 ore vedrà i propri atleti, nel rispetto delle norme vigenti, ritornare in campo per non perdere la forma. La squadra del tecnico Carmine Turco, con due gare da recuperare in campionato, perciò si radunerà nella giornata di domani allo stadio “Guariglia”.