Salernitana-Reggiana: ospiti assenti allo stadio Arechi

Non è andata in scena, come previsto per assenza della squadra ospite, la gara Salernitana- Reggiana. La squadra emiliana infatti,, questo pomeriggio non si è presentata allo stadio Arechi per sfidare la squadra di Fabrizio Castori. Troppe le assenze, causa positività al Covid-19, dei tesserati del club neopromosso in Serie B tra prima squadra e staff tecnico. La Reggiana aveva provveduto, nelle ore passate, all’invio di una Pec alla Lega chiedendo il rinvio della gara a data da destinarsi. L’Asl di Reggio Emilia, infatti, non ha consentito al club di mettersi in viaggio alla volta di Salerno. Nelle prossime ore verrà definito, poi, l’esito della Lega di B sulla partita. Iniziale 3-0 per il team salernitano, con possibilità però di recuperare in futuro la partita.

Il comunicato del club emiliano su Salernitana-Reggiana

Il club granata comunica che la Prima Squadra non scenderà in campo per causa di forza maggiore nella gara Salernitana – Reggiana in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il gruppo negli ultimi giorni, avendo ancora riscontrato negli accertamenti medici di ieri 18 casi di positività al Covid-19 tra i calciatori e 5 tra i componenti dello staff. Sono in atto e proseguiranno nelle prossime ore su tutti i tesserati i test previsti dai protocolli del Ministero della Sanità e della FIGC, al fine del pronto recupero di uno stato di salute idoneo che permetta al gruppo di affrontare gli imminenti impegni sportivi ufficiali.

Le parole a poche dal match del tecnico Massimiliano Alvini

“Stiamo vivendo ore paradossali: parlo dal mio letto, dopo 12 giorni di quarantena, e domani dovrei essere in panchina a Salerno. Nella mia stessa situazione si trovano altri 22 calciatori e 6 componenti del mio staff tecnico. Ritengo vergognoso che la Reggiana, vittima di questa situazione, non abbia ancora avuto risposte per il rinvio della partita di calcio di Serie B. Vista la straordinarietà del caso e la drammaticità del momento storico, mi sembra inconcepibile e incomprensibile che il Presidente della Lega B, al di sopra di ogni interesse di parte, non abbia ancora deciso di rinviare a data da destinarsi la partita Salernitana-Reggiana. Personalmente, credo che una decisione diversa andrebbe contro i principi di lealtà sportiva e lo spirito di solidarietà tipici delle società di calcio. Questo atteggiamento sarebbe fondamentale per superare le criticità del momento e salvaguardare il calcio in Italia. Mi auguro vivamente che le istituzioni sportive abbiano la lucidità e il buon senso di risolvere questa situazione. Il calcio ha bisogno di questo”.