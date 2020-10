Vallo della Lucania: ok ad antenna nei pressi del cimitero

VALLO DELLA LUCANIA. Via libera all’installazione di un’antenna di telefonia nei pressi del cimitero. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi da parte della giunta comunale che ha dato l’ok alla cessione del diritto di superficie per un’area di trenta metri quadrati alla società cui fa capo Wind Tre. Il contratto è di 25 anni per un importo di 75mila euro che verrà corrisposto anticipatamente e in un’unica rata al comune.

L’area del cimitero è quella scelta dal Comune per delocalizzare anche l’antenna sita in via Di Vietri, in pieno centro storico. Per quest’ultima da anni i cittadini chiedevano la rimozione, timorosi dei pericoli per la salute che avrebbe potuto provocare.

Nell’agosto scorso la decisione dell’amministrazione comunale di individuare quale nuova area per l’impianto, un terreno di proprietà comunale prossimo al cimitero (leggi qui).