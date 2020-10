Polisportiva Santa Maria: nuovo esterno per mister Esposito

Tornerà in campo di domenica la Polisportiva Santa Maria, che nel girone I di Serie D attende tra le mura amiche il Roccella. La formazione giallorossa, guidata da Gianluca Esposito torna al “Carrano” dopo i 4 punti esterni rimediati tra Castrovillari e Paternò. Per la sfida di domenica presente, tra le fila giallorosse, sarà anche Giovanni Romano, esterno offensivo classe 1996. Questo l’annuncio diffuso in mattinata dallo stesso sodalizio impegnato nel girone I di quarta serie, caro alle famiglie Tavassi e Carrano.

NUOVO INNESTO IN CASA POLISPORTIVA SANTA MARIA, FIRMA UFFICIALMENTE ROMANO

Nuovo innesto per la Polisportiva Santa Maria che si è aggiudicata le prestazioni del calciatore Giovanni Romano. Attaccante esterno, classe 1996, sarà già a disposizione di mister Gianluca Esposito per la gara contro il Roccella in programma domenica (1 novembre) alle 14.30 allo stadio “Carrano”. Nel suo curriculum può vantare esperienze con le maglie di Aversa Normanna, sia in C che in D, Albanova, Casalnuovo e Savoia.

LE PAROLE DEL NUOVO ACQUISTO OFFENSIVO DEI GIALLOROSSI

«Sono felice di poter giocare con la maglia della Polisportiva Santa Maria – afferma il calciatore – L’augurio è, ovviamente, quello di poter fare bene dando un contributo alla società, allo staff e alla squadra per raggiungere gli obiettivi prefissati».