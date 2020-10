Calcio a 5 femminile: Coppa Campania sconfitta per la Gelbison

Non ripartirà, nonostante il prologo della Coppa Campania, il torneo di Serie C di calcio a 5 femminile. Nuovo stop, dopo la lunga pausa causa pandemina, per l’attività agonistica del massimo campionato campano futsaliero, fermo almeno un mese come tutti i tornei a carattere regionale. La fase iniziale di Coppa Italia di consueto fa da apripista al campionato, in programmazione con la prima giornata, poi slittatta, nel prossimo week-end. La terza serie, riguardante la sezione campana, aveva visto unificata la categoria, rispetto allo scorso anno dove presenti erano C1 e C2.

Calcio femminile Serie C: la prima fase di Coppa Campania

Ventiquattro le formazioni ai nastri di partenza del torneo regionale femminile di futsal, suddivisi in campionato in due gironi ed in otto in coppa. Tanti i ritiri nella manifestazione che precede il campionato, legati in particolare al momento critico che stiamo vivendo. Tra le salernitane passa il turno, senza scendere in campo, il Futsal Sarno, che nel girone 6 ha visto il forfait del Francesco Pollicino, quintetto di Saviano, e della Gioventù Tramonti. Nel gruppo 7 ad avanzare, ai danni della Futura Salerno e del team Torella dei Lombardi, sono le battipagliesi del Belvedere, mentre nel raggruppamento 8, che ha visto il passo indietro del Cellarum presenti erano Gelbison e Futsal Tiger.

Parte con una sconfitta al PalAlento la stagione delle rossoblù cilentane

Sono le ragazze di Campagna a staccare il pass per il turno successivo, grazie alla vittoria per 1-6 contro le vallesi. Sabato pomeriggio, al PalAlento di Omignano Scalo, le rossoblù, alla loro prima uscita ufficiale, nonostante una buona prestazione cedono al quintetto del tecnico Claudio Procida, che lo scorso anno militava in Serie C1. La formazione cilentana allenata da Vincenzo Orrico, in rete con capitan Di Santi, aspetta ora novità per poter ripartire in campionato. Queste le parole post gara rilasciate dello stesso coach all’ufficio stampa della Gelbison.: “Siamo pronti a rifarci- le ragazze hanno dato il massimo in campo, c’è stato sicuramente qualche errore su cui lavoreremo”.