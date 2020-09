Calcio a 5 femminile: due cilentane nel torneo di Serie C

Sta per ripartire, dopo la lunga pausa causa pandemina, l’attività agonistica anche nel calcio a 5. In ambito femminile in Serie A2 l’unica squadra della nostra provinca presente è la Salernitana, che vede tre ragazze del nostro territorio in rosa. Lo start del campionato nazionale è fissato per il prossimo 18 ottobre. Alle porte la ripresa anche della Serie C, unificata rispetto allo scorso anno dove presenti erano C1 e C2. Si partirà dalla fase iniziale di Coppa Italia, per poi passare al campionato.

Serie C di calcio a 5 femminile: si parte con la Coppa Italia

La Coppa Italia di categoria, nella Serie C di calcio a 5 femminile, è stata programmata per il prossimo 10 di ottobre. Il campionato, invece, per i team iscritti aprirà i battenti il primo di novembre. Ventiquattro le formazioni ai nastri di partenza del torneo regionale femminile di futsal, suddivisi in due gironi.

Due i gironi per le squadre campane di categoria

Le squadre salernitane sono state inserite nel gruppo A. Tra le squadre della nostra provincia inserite, nel raggruppamento sette squadre. Già note, in queste categorie il Belvedere, formazione di Battipaglia, il Tramonti, le Futsal Tiger, squadra di Campagna, la Futura Salerno e il Progetto Sarno. Alla prima volta in Serie C, invece, le due cilentane Gelbison e Cellarum, che rimpiazzano cosi Folgore Acquavella e Golfo di Policastro. Le vallesi giocheranno ad Omignano Scalo, mentre il Cellarum a Marina di Camerota. Completano il girone cinque campane. Due squadre di Saviano, la Futura Wolves e la Francesco Pollicino, la Dinamo Sorrento, il Gimaal, squadra di Boscoreale, e la Torella Dei Lombardi, team di Sant’Angelo dei Lombardi.