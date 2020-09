Il prossimo 18 ottobre ripartirà il campionato nazionale di Serie A2 di calcio a 5 femminile. Nel gruppo D, dopo il forfait di Nocerina e Sarno, l’unica squadraa rappresentare la nostra provincia sarà la Salernitana Femminile. Il quintetto granata, allenato dal riconfermato Antonio Pannullo, prenderà parte per il settimo anno di fila alla competizione di A2. La formazione cara al direttore sportivo Francesca De Santis, dopo la riconferma della rosa del passato torneo e l’innesto di pedine di categoria, conta di ben figurare in questo 2020-2021.

Salernitana Femminile: saranno tre le calcettiste del nostro territorio presenti in granata

Nel parco giocatrici del team di calcio a 5 femminile presieduto da Domenico Pizzicara, originario di Sicignano degli Alburni, saranno tre le atlete provenienti da Cilento e Vallo di Diano. Tra i pali conferma per il capitano delle granata Raffaella Di Bello. L’esperta calcettista asceota, approdata a Salerno nel 2017, è alla sua quarta stagione con il club nato nel 1970, e alla seconda da capitano. Volto nuovo al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, che ospita le gare interne della Salernitana, sarà quello di Piera Bosco. L’innesto della laterale di Sala Consilina, classe ’99 ex Dinamo Sorrento, era stato annunciato già nelle scorse settimane. Notizia di giornata, invece, è il tesseramento del pivot Petronilla Di Luccia, classe ’96 ex Folgore Acquavella di Santa Maria di Castellabate. Tutte e tre le giocatrici vantano legami con la Fenix Santa Maria, squadra cilentana che negli anni passati ha disputato svariati campionati di Serie C.

La rosa granata

Definito con l’annuncio di oggi il pacchetto che sarà a disposizione del tecnico Pannullo. Quattro le pedine pronte a contendersi una maglia da titolare, oltre alla Di Bello presenti le esperte Ribeiro, Iannello e Lamberti. Nutrita anche la pattuglia delle calcettiste di movimento della Salernitana Femminile. Conferme perle varie Lisanti, Castagnozzi, Iannaccone, Palumbo, Giugliano A., Giugliano E, Fierro ed Avagliano. I nomi nuovi sono, invece, quelli di Bosco, Coppola, Attanasio, Bertolini, Tirozzi e Di Luccia.