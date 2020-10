Sampdoria-Salernitana: domani è sfida in Coppa Italia

Tempo di Coppa Italia per Sampdoria e Salernitana. Domani, infatti, arrivano al “Luigi Ferraris” di Genova, per il terzo turno della competizione nazionale, i granata, alle ore 14:00, cercheranno il pass per affrontare la vincente di Genoa-Cantanzaro. Allo stadio “Marassi”, sotto la direzione arbitrale affidata al sig. Alessandro Prontera di Bologna, i ragazzi di Castori, dopo il passaggio del secondo turno contro il Sud Tirol, affronteranno i liguri blucerchiati di Claudio Ranieri. I padroni di casa, reduci da tre successi di fila in campionato, hanno battuto in campionato Fiorentina, Lazio ed Atalanta. Gli ospiti, invece, arrivano alla sfida di copp, visibile su Rai Sport,a da un filotto di sei gare stagionali senza sconfite.

Sampdoria-Salernitana: le parole del doriano Claudio Ranieri

«La Salernitana è seconda in classifica in Serie B, sta facendo molto bene. Sarà l’occasione per dare una chance a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo in allenamento ma fino a questo momento hanno giocato meno. Tantissimi anni fa ho vinto la Coppa Italia e anche la Supercoppa Italiana, ci tengo ad andare avanti in questa competizione».

I convocati di Fabrizio Castori

Portieri Adamonis, Belec, Guerrieri

Difensori Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli

Centrocampisti Anderson, Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone

Attaccanti Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino

I precedenti tra granata e blucerchiati in terra ligure

Cinque gli intrecci tra Sampdoria e Salernitana in casa doriana. Il primo in Serie A, nella stagione 1998-1999 vide i padroni di casa imporsi per 1-0. L’anno dopo, in B, successo ospite, l’unico, per 2-4, mentre nel 2000-2001 successo all’inglese per i blucerchiati. Nei due campionati seguenti altrettante vittorie di misuradei padroni di casa, per 1-0 e 2-1.

Le probabili formazioni della sfida di Coppa Italia



Sampdoria : Letica; Bereszynski, Ferrari, Colley, Regini; Askildsen, Adrien Silva, Leris; Verre; Keita Balde, Lagumina.

Salernitana : Adamonis; Mantovani, Karo, Veseli, Baraye; Cicerelli, Capecchi, Dziczek, Kupisz; A. Anderson, Giannetti.