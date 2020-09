Salernitana: nella ripresa decisa la sfida contro il Sud Tirol

Prima in Coppa Italia per la Salernitana che oggi allo stadio Arechi alle ore 18:00, nella gara affidata al sig. Daniele Paterna della sezione arbitrale di Teramo,, ha affrontato il Sud Tirol. Gli ospiti, guidati dal tecnico Stefano Vecchi, avevano superato, invece, il primo turno grazie al successo, per 2-1, con il Latte Dolce. Castori sceglieva, dal primo minuto Belec tra i pali con Casasola e Curcio sui binari esterni con Gyomber e Bogdan nel cuore della linea a quattro difensiva. In mediana spazio a Lombard e Cicerelli sulle ali con Di Tacchio e Schiavone in regia. Davanti spazio alla coppia formata da Tutino e Gondo.

Salernitana-Sud Tirol il primo tempo

Partono meglio i granata che, da calcio piazzato di Curcio, si rendono pericolosi al quarto d’ora con Gyomber che non inquadra la porta. La Salernitana, non troppo incisiva davanti, torna pericolosa al 27′ con Cicerelli, che con un traversone di Cicerelli impegna Poluzzi, estremo difensore ospite. La replica del Sud Tirol giunge al 35′ con Karic, che da buona posizione grazia Belec. La prima frazione, priva di grosse emozioni, termina cosi zero a zero.

La ripresa

I granata trovano il vantaggio in avvio del secondo tempo. Un tiro dalla distanza, all’ottavo, di Di Tacchio, respinta da Poluzzi, viene depositata in fondo al sacco da Tutino. Nel giro di due minuti, poi, la Salernitana sfiora il raddoppio, all’undicesimo, con Cicerelli ed il Sud Tirol, al tredicesimo, con Karic manca il pari. Al quarto d’ora però arriva il raddoppio di Cicerelli, bravo a a chiudere su una giocata di Gondo. La gara, tra cambi e qualche occasione, si trascina verso la conclusione, dove gli ospiti restano in dieci, alla mezzora, per il secondo giallo di Davi. Termina per 3-0 per i padroni di casa in rete ancora con Capezzi al 43′. La Salernitana supera, cosi, il turno di Coppa Italia in vista della trasferta di sabato a Verona contro il Chievo.