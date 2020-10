Vallo: ecco il protocollo di sicurezza per l’accesso al municipio

VALLO DELLA LUCANIA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, ha varato un piano di contenimento del contagio. L’Ente, in particolare, ha previsto specifiche regole per i dipendenti e gli utenti che si recano in municipio. Un vademecum finalizzato a limitare il rischio contagio da covid. La prima regole, imposta in ogni luogo pubblico, prevede prima dell’accesso il controllo della temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°. Chi presenta sintomi febbrili, oltre a non poter accedere ai locali, dovrà contattare il proprio medico curante.

L’accesso agli uffici sarà precluso a quanti, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti positivi al covid o provenienti da zone a rischio. Per i fornitori esterni previste particolari modalità e tempistiche d’ ingresso per limitare il contatto con il personale. E’ consigliato agli autisti dei mezzi di trasporto di restare a bordo; in ogni caso non è consentito l’accesso agli uffici. Per carico e scarico il trasportatore dovrà rispettare la distanza di un metro. Previsti anche servizi igienici separati.

Il Comune assicurerà la pulizia giornaliera e la sanificazione dei locali. In caso di presenza di casi covid si procederà alla pulizia e sanificazione. Prevista anche la pulizia a fine turno delle attrezzature presenti nelle varie stanze.

Ogni utente, così come il personale, dovrà utilizzare i dispositivi di protezione. Per gli spazi comuni previsto un accesso contingentato, l’obbligo di mantenere distanze tra persone di almeno un metro. Si prevede, inoltre, una ventilazione continua dei locali. Anche l’entrate e uscita dei dipendenti, sarà scaglionata.

Stop alle riunioni in presenza, ridotti al minimo gli spostamenti, annullati gli eventi interni e attività di formazione in aula. Si favorirà lo smart working.