Promozione girone E: le gare del prossimo turno

Turno numero quattro alle porte per il secondo campionato regionale dilettantistico. Nel torneo di Promozione, nel girone E, sono quattoridici le formazioni inserite, tutte salernitane, mentre in quello D due, San Vito Positano e Victoria Marra, le realtà delle nostre provincia presenti. Nella stagione 2020-2021 saranno sette, una in meno al passato campionato, le gara in programma per ognuno dei cinque raggruppamenti regionali.

Promozione: il programma del girone E

Si gioca a ranghi completi nel fine settimana nel girone E di Promozione. Gara interna per il San Marzano, capolista del girone, che affronta i capaccesi della Poseidon Licinella. Ecco tutte le sfide in programma nel fine settimana alle porte.

Promozione, 4ª giornata 24.10.20 14:30 Sarnese vs Pro Sangiorgiese 24.10.20 14:30 Per San Marzano vs Poseidon Licinella 24.10.20 14:30 Temeraria San Mango vs Sanseverinese 25.10.20 14:30 Rocchese vs Herajon 25.10.20 14:30 Real Palomonte vs Giffoni Sei Casali 25-10-20 14:30 Centro Storico vs Giffonese 25.10.20 14:30 Ebolitana vs Sporting Pontecagnano

La classifica del gruppo E

San Marzano 9 Temeraria San Mango 7 Pro Sangiorgiese 7 Giffoni Sei Casali 6 Poseidon Licinella 5 Giffonese 4 Palomonte 4 Sarnese 4 Ebolitana 3 Centro Storico Salerno 3 Sanseverinese 2 Herajon 1 Rocchese 1 Sporting Pontecagnano 1