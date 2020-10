Promozione Girone E: scatta il terzo turno nel week-end

Turno numero tre alle porte per il secondo campionato regionale dilettantistico, ovvero quello di Promozione. Nel gruppo E sono quattoridici le formazioni inserite, tutte salernitane, mentre in quello D due, San Vito Positano e Victoria Marra, le realtà delle nostre provincia presenti. Nella stagione 2020-2021 saranno sette, una in meno al passato campionato, le gara in programma per ognuno dei cinque raggruppamenti regionali.

Promozione: il programma del fine settimana del giron E

Nel terzo turno di Promozione nel girone E la Poseidon Licinella attende la Rocchese. Scontro tra le due squadre a punteggio pieno Giffoni Sei Casali e Per San Marzano, mentre il Centro Storico Salerno fa visita allo Sporting Pontecagnano. Gare esterne, invece, per la Sarnese e per l’Ebolitana.

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 17-10-2020 15:30 Poseidon Licinella VS Rocchese 17-10-2020 15:30 Sporting Pontecagnano VS Centro Storico Salerno 17-10-2020 15:30 Sanseverinese VS Sarnese 17-10-2020 15:30 Pro Sangiorgiese VS Ebolitana 17-10-2020 15:30 Giffoni Sei Casali VS Per San Marzano 11-10-2020 15:30 Giffonese VS Real Palomonte 18-10-2020 15:30 Herajon VS Temeraria

La classifica del gruppo E

San Marzano 6 Giffoni Sei Casali 6 Temeraria 4 Pro Sangiorgese 4 Ebolitana 3 Giffonese 3 Palomonte 3 Sarnese 2 Centro Storico Salerno 2 Poseidon Licinella 2 Herajon 1 Sanseverinese 1 Rocchese 1 Sporting Pontecagnano 0.