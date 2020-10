Monteforte Cilento: una luce rosa per la lotta contro il tumore al seno

MONTEFORTE CILENTO. Domenica 25 ottobre alle ore 18.30 si terrà presso Piazza Roma l’accensione di una luce rosa come emblema della lotta contro il cancro al seno. La luce rosa illuminerà il monumento per tutta la settimana.A causa dell’attuale emergenza sanitaria non sarà possibile svolgere la programmata “Camminata in rosa”, rimandata pertanto al prossimo anno.

Una iniziativa nata per sensibilizzare la comunità alla prevenzione,sempre più necessaria e vitale.

“Accendiamo una luce di speranza per tutte le donne che lottano contro il tumore al seno”, dice il consigliere Giusy Giordano.