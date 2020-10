VALLO DELLA LUCANIA. Comune programma nuove opere sul territorio grazie a finanziamenti del Governo. La giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Aloia, nelle scorse settimana approvò il progetto di realizzazione di parcheggi in località Angellara. Ora c’è il via libera ad lavori sulla strada rurale Montisani – Pattano. L’Ente ha avviato l’iter progettuale approvando uno studio di fattibilità tecnica – economica che prevede una spesa di 350 mila euro.

L’obiettivo è candidare l’opera al finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno. Si tratta di un progetto rientrante in un più ampio programma di progettazioni affidate all’ufficio tecnico che prevede opere per 2,3 milioni di euro.

Oltre ai lavori per la strada Montisani – Pattano e all’intervento di realizzazione di parcheggi ad Angellara (150mila euro), l’amministrazione Aloia ha previsto anche opere di sistemazione idrogeologica dei valloni di Angellara (750mila euro), interventi di efficientamento della scuola materna di Massa (395mila euro) e lavori di messa in sicurezza di via De Marsilio e via Della Gatta mediante la realizzazione di una viabilità pedonale; quest’ultimo intervento prevede una spesa di circa 695mila euro. Tutte queste opere pubbliche verranno candidate a finanziamento.