Salernitana: domani allo stadio Arechi arriva il Pisa

Dopo il successo esterno contro il Chievo Verona, per 1-2, e quello in Coppa Italia con il Sud Tirol torna in campo la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori, con quattro punti saranno impegnati in casa con il Pisa, a quota due e reduce del pari interno con la Cremonese. Allo stadio Arechi, nel match diretto dal sig. Davide Ghersini della sezione di Genova, i campani, alleore 14:00, saranno opposti al team guidato da Luca D’Angelo.

I convocati granata per la gara di domani

PORTIERI: Belec, Micai, Adamonis.

DIFENSORI: Aya, Baraye, Casasola, Gyomber, Karo, Mantovani, Lopez, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Anderson, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone.

ATTACCANTI: Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Tutino.

Le parole della vigiilia di Fabrizio Castori

“Durante questa pausa abbiamo lavorato molto, la squadra ha acquisito una migliore condizione atletica. Domani mi aspetto una partita intensa. Il Pisa è una squadra ben organizzata che gioca un buon calcio. Sarà un test importante per misurare la nostra caratura e faremo di tutto per fare risultato pieno .La squadra deve avere una propria identità ed essere pronta ad affrontare qualsiasi avversario. Sono contento di avere a disposizione la rosa quasi al completo, avendo un ciclo di partite ravvicinate faremo delle rotazioni. La squadra ha grandi margini di crescita. Fare risultato aiuta perché fa crescere l’entusiasmo, l’autostima e la fiducia. In questo periodo giocare partite ravvicinate può essere utile per creare maggiore affiatamento e conoscenza fra i ragazzi”.

Salernitana – Pisa: le probabili formazioni

Salernitana: Belec; Lopez, Karo, Aya, Casasola; Di Tacchio, Schiavone; Cicirelli, Tutino, Kupisz; Djuric. All. Castori

Pisa: Perilli; Lisi, Benedetti, Caracciolo, Belli; Mazzitelli, De Vitis, Gucher; Soddimo; Vido, Marconi. All. D’Angelo.

I precedenti della sfida dell’Arechi

Nei sei precedenti in casa la Salernitana, dal 2008 ad oggi, resta imbattuta con la formazione toscana. il Pisa però, dopo il pari in Coppa Italia del 2016, superarono i granata ai rigori. Tre i pareggi in Serie B, due i successi, uno Coppa Italia ed uno in Lega Pro, oltre al pari sopra citato dove i nerazzurri la spuntarono dopo i tempi supplementari.