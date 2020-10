Coppa Italia: sconfitta per la Virtus contro il Castel San Giorgio

Nel pomeriggio di oggi è sono andati in scena i match di recupero delle sfide valevoli per la Coppa Italia di Eccellenza. Allo stadio “Domenico Sessa” di Castek San Giorgio a sfidarsi sono stati i rossoblù locali e la Virtus Cilento. La gara, in programma originariamente lo scorso 23 settembre, fu rinviata per alcuni casi di positivà emersi all’interno della squadra guidata dal tecnico Ciro De Cesare. La stessa motivazione portò, anche, allo slittamento della stessa gara fissata per il 4 ottobre valevole per il primo turno di campionato d’Eccellenza.

La gara di oggi di Coppa Italia

Castel San Giorgio e Virtus Cilento, inserite nel girone con il Sant’Agnello, si giocavano il passaggio al secondo turno della manifestazione. Dopo una partenza sostanzialmente equilibrata sono gli ospiti a passare. Al 25′, infatti, Oreste Magno, centrocampista scuola Polisportiva Santa Maria, approfitta di una respinta corta della retroguardia locale, dopo un guizzo di Passaro, per insaccare, dall’altezza del dischetto del rigore in mischia. Dopo 7 giri di lancette, al 32′, il Castel San Giorgio acciuffa il pari grazie all’inzuccata vincente di Dattilio, che concretizza un traversone proveniente dal settore destro del campo. Prima di rientrare negli spogliatoi arriva il vantaggio dei locali. Su un piazzato di Natiello, battuto in maniera potente, una difesa dei cilentani metti fuorigioco Tesoniero, che può solo guardare il pallone terminare in porta.

La ripresa

Nella seconda frazione, sotto una pioggia battente, è il Castel San Giorgio a chiudere il match. Al 13′ arriva il tris dei padroni di casa firmato da Liguori, abile a sfruttare uno svario difensivo della Virtus Cilento. Al 24′, infine, arriva la personale doppietta di Guido Dattilio, capace di fare il bello ed il cattivo tempo inventandosi una serpentina ubriacante che chiude la gara.Nella fase finale i ragazzi di Castiello provano a reagire, senza accorciare però lo svantaggio. Termina cosi 4-1 per il Castel San Giorgio, che passa il turno battendo la Virtus Cilento.