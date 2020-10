Eccellenza: domani Virtus Cilento in campo

Dopo il secondo turno di campionato, giocato nel passato week-end, diverse squadre di Eccellenza tornano in campo domani per la Coppa Italia di categoria. Sfida interessante quella della Virtus Cilento e il Castel San Giorgio, gara inizialmente in programma lo scorso 23 settembre.

Eccellenza: i virtussini impegnati in trasferta contro il Castel San Giorgio

Il match fu rinviato per alcune positività esistenti all’interno del gruppo rossoblù caro al mister Ciro De Cesare.. La partita verrà recuperata domani, alle ore 15:30, allo stadio “Domenico Sessa” di Castel San Giorgio. I due team, inseriti nel gruppo con il Sant’Agnello, si giocano il passaggio del turno dove ad attendere c’è il Costa d’Amalfi. Le stesse due squadre salernitane si sarebbero dovute affrontare anche lo scorso 4 ottobre, nel primo turno di campionato, intreccio rinviato come quello di Coppa. I cilentani del tecnico Domenico Castiello sono chiamati a dare un segnale dopo la sconfitta di sabato, per 3-1, sul campo del Vico Equense. Nel prossimo turno, invece, la Virtus Cilento sarà opposta al Buccino Volcei. I rossoblù di De Cesare, invece, hanno superato per 2-1, in casa, l’Alfaterna.

Coppa Italia: le altre gare in programma domani

In Eccellenza, tra le altre, il Gragano ospita il Napoli United, la Palmese l’Eclanese, mentre il Monte di Procida il Real Forio. In Napoli United attende l’Aerrana, il Pomigliano la Maddalonese e l’Albanova il Saviano. Chiude il quadro Cervinara Angri.