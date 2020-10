Virtus Cilento: i ragazzi di Castiello sconfitti alla prima in Eccellenza

Non parte come sperato il campionato della Virtus Cilento. Settimana scorsa i virtussini non scesero in campo, nella prima di campionato contro il Castel San Giorgio, causa positività dei tesserati avverasari. Oggi, al debutto ufficiale, il Vico Equense, in casa, passa contro i ragazzi di Castiello, autori di una buona prestazione, per 3-1. Questo il resoconto della gara, valida per il girone C d’Eccellenza, diffuso dal club caro al patron Carmelo Infante.

Il primo tempo di Vico Equense-Virtus Cilento

Finisce 3-1 per il Vico Equense l’esordio in campionato per la Virtus Cilento. Mister Castiello deve fare a meno di Giordano, Santonicola e Mimmo Maiese per un difficile esordio contro la compagine di mister Nardo.Nel primo tempo nonostante la mole di gioco dei cilentani è il Vico a portarsi sul 2-0. Il vantaggio arriva da Imperiale con un gran destro in diagonale che mette alle spalle di Tesoniero. Due minuti dopo la mezz’ora c’è il 2-0. Tesoniero serve in area Severino che perde la sfera lasciando Guidoni nella possibilità di insaccare per il raddoppio. La Virtus ci prova con Manzillo su punizione deviata in corner e con una serie di traversoni che non trovano fortuna in area vicana.

La ripresa

Nella ripresa i cilentani ci provano subito ma le soluzioni da fermo di Manzillo e Maiese non vanno a buon fine. Al ventesimo invece arriva il tris vicano con Guidoni su contropiede ben imbastito dai biancoblu. Nonostante il triplice svantaggio la Virtus non molla e trova il gol che accorcia le distanze con il neo entrato Viciconte che insacca sul secondo palo dopo il cross di Gargaro. Il gol dà vigore alla Virtus ma gli altri attacchi non portano a nuove marcature.Domenica prossima esordio casalingo in campionato contro il Buccino Volcei.