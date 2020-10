Seconda Categoria: definiti i gironi di Coppa Campania

Continua la marcia di ripresa delle atività agonistiche delle formazioni dilettantistiche, inserite nei vari tornei non professionistici. Dopo l’avvio di Serie D, Eccellenza e Promozione, con annesse coppe. In primis è stato il torno di quarta serie ad effettuare il suo start, il 27 settembre, seguito dalle partenze a braccetto di Eccellenza e Promozione, di settimana scorsa. Dopo aver definito i gironi di Prima Categoria, al suo start in campionato nel week-end, anche la Seconda si prepara alla ripartenza. Si parte con la Coppa Campania, che vede diverse squadre del nostro territorio presenti. Si parte settimana prossima con le gare del primo turno Per il Cilento inserite Tempalta, San Marco Agropoli, Atletik Torchiara, il Novi Velia, Magnocavallo City, Ascea Palinuro, Super Santos e Cellarum. Ai nastri di partenza anche formazioni di Alburni e Vallo di Diano. Sassano, Caggiano, Sicignano. Certosa di Padula e Pollese.

Seconda Categoria, i gironi di Coppa Campania della nuova stagione

GIRONE 22 TEMPALTA, STELLA CIOFFI, CALCIO STELLA

GIRONE 23 SAN CIPRINO PICENTINO, ROVELLA, BATTIPAGLIA SOCCER

GIRONE 24 CAGGIANO, SICIGNANO , REAL SANTA CECILIA

GIRONE 25 SASSANO, ZONE ALTE QUADRIVIO

GIRONE 26 CERTOSA DI PADULA, U.S. POLLESE

GIRONE 27 POL. ETRURIA, SCUOLA CALCIO SPES, GIOVE ACADEMY

GIRONE 28 LONGOBARDA SALERNO, ATLETICO BATTIPAGLIA

GIRONE 29 PALINURO, ASCEA

GIRONE 30 ATLETIK, SAN MARCO AGROPOLI

GIRONE 31 NOVI VELIA MAGNOCAVALLO CITY

GIRONE 32 SUPERSANTOS, CELLARUM