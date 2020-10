Juniores Nazionale: si avvicina lo start, ecco tutte le date

Nuova stagione alle porte, nel mondo del calcio giovanile, per le formazioni Under 19 dei club della quarta serie italiana, alle quali si aggiungono cinque di Lega Pro fuori classifica. Ogni società di Serie D, ad eccezione di quelle delle regioni di Sicilia e Sardegna, è obbligata ad allestire una formazione under 19 che partecipa a un campionato juniores nazionale. Dieci i gironi allestiti, con quattordici squadre al loro interno.

Si inizierà il 10 ottobre con il girone d’andata di gironi, che terminerà il 9 gennaio, mentre il ritorno paritrà il 16 dello stesso mese con conclusione fissata al 17 aprile prossimo. Ventisei le giornate in programma, con un solo turno infrasettimanale, quello dell’ottava giornata che si giocherà mercoledì 25 novembre. Il turno ventiquattro, invece, è anticipato a venerdì 2 aprile, per le festività pasquali. Due le soste previste, dal 26 dicembre al 2 gennaio per le festività natalizie e dal 13 al 19 marzo per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Post Season, ecco chi passa alle fasi finali

Sono ammesse alla fase finale, del torneo riservato agli Under 19, le prime classificate di ogni girone, che entreranno in gioco direttamente dagli ottavi. Passano, inoltre, le vincenti dei playoff di ciascun girone più le società di Serie D di Sardegna e Sicilia col miglior piazzamento nei rispettivi campionati regionali Juniores. Nella fase finale possono scendere in campo fino a un massimo di tre fuori quota, due di 20 anni ed uno senza alcun limite di età.

Il primo turno in programma il 10 ottobre nel gruppo L

Le cilentane Gelbison e Polisportiva Santa Maria sono state inserite nel gruppo L. Ecco i match in programma nel primo turno del raggruppamento L delle Juniores Nazionali.

CASTROVILLARI-NOCERINA

NOLA-AFRAGOLESE

SANTA MARIA- GELBISON

PORTICI – FRANCAVILLE

RENDE- CITTANOVESE

SAN LUCA- ROCCELLA

SAVOIA- CAVESE