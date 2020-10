Promozione girone E: il riepilogo dopo il primo turno

Dopo il prologo della Coppa Italia di categoria parte anche, insieme all’Eccellenza, il secondo campionato regionale dilettantistico ovvero la Promozione. Nel girone E sono quattoridici le formazioni inserite, tutte salernitane, mentre in quello D due, San Vito Positano e Victoria Marra, le realtà delle nostre provincia presenti. Nel primo turno della nuova annata saranno sette, una in meno al passato campionato, le gara in programma per ogni raggruppamento.

Promozione: il programma del fine settimana del girone E

Sei le gare del sabato disputate nella nuova stagione del girone E di Promozione. Successi per Sarnese, doppietta Giammetta, Giffoni Sei Casali doppio Frasca, e Pro Sangiorgiese, due volte Pontone. Pari pirotecnico tra Poseidon-Licinellla e Temeraria San Mango, con i capaccesi abili a rimontare il doppio svantaggio. Si dividono la posta in palio anche Sanseverinese e Centro Storico, due volte Maggino a segno per i padroni di casa, mentre la favoritissima del girone Per San Marzano supera un buon Sporting Pontecagnano.

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 03-10-2020 15:30 POSEIDON LICINELLA 3-3 TEMERARIA SAN MANGO 03-10-2020 15:30 SPORTING PONTECAGNANO 1-3 PER SAN MARZANO 03-10-2020 15:30 SANSEVERINESE 2-2 CENTRO STORICO SALERNO 03-10-2020 15:30 PRO SANGIORGIESE 2-0 REAL PALOMONTE 03-10-2020 15:30 GIFFONI SEI CASALI 5-1 AUDAX HERAJON 03-10-2020 15:30 SARNESE 4-2 EBOLITANA 04-10-2020 15:30 GIFFONESE VS ROCCHESE