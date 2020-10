Promozione: tra sabato e domenica in campo il girone E

Dopo il prologo della Coppa Italia di categoria parte anche, insiema alla all’Eccellenza, il secondo campionato regionale dilettantistico ovvero la Promozione. Nel gruppo E sono quattoridici le formazioni inserite, tutte salernitane, mentre in quello D due, San Vito Positano e Victoria Marra, le realtà delle nostre provincia presenti. Nel primo turno della nuova annata saranno sette, una in meno al passato campionato, le gara in programma per ogni raggruppamento.

Promozione: il programma del fine settimana del gruppo E

Parte sul campo dello Sporting Pontecagnano la stagione della favorita del girone il Per San Marzano, guidato dal tecnico Messina.

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 03-10-2020 15:30 POSEIDON LICINELLA VS TEMERARIA SAN MANGO 03-10-2020 15:30 SPORTING PONTECAGNANO VS PER SAN MARZANO 03-10-2020 15:30 SANSEVERINESE VS CENTRO STORICO SALERNO 03-10-2020 15:30 PRO SANGIORGIESE VS REAL PALOMONTE 03-10-2020 15:30 GIFFONI SEI CASALI VS AUDAX HERAJON 03-10-2020 15:30 SARNESE VS EBOLITANA 04-10-2020 15:30 GIFFONESE VS ROCCHESE

Derby all’esordio tra le due salernitane nel gruppo D

Derby all’esordio tra le due squadre di Promozione salernitane, del ragruppamento D, San Vito Positano e Victoria Marra.

DATA ORA SQUADRA DI CASA VS SQUADRA IN TRASFERTA 03-10-2020 15:30 S.ANTONIO ABATE VS AGEROLA 03-10-2020 15:30 VIRIBUS SOMMA VS OTTAVIANO 03-10-2020 15:30 REAL ANACAPRI VS SPORTING BARRA 03-10-2020 15:30 VICTORIA MARRA VS SAN VITO POSITANO 03-10-2020 15:30 S.GIUSEPPE VS SANTA MARIA LA CARITA’ 04-10-2020 15:30 NAPOLI NORD VS EDIMLMER CARDITO 04-10-2020 15:30 MASSA LUBRENSE VS SAN SEBASTIANO