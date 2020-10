Agropoli, lite per un cavallo: in cinque a processo

AGROPOLI. Era l’aprile del 2018 quando un allevatore denunciò, anche attraverso i social, di essere stato aggredito da alcune persone (anche loro allevatori di cavalli), con l’ausilio di un bastone o forse un tubo. I fatti si verificarono in piena notte in località Mattine. Secondo il racconto dell’allevatore e addestratore di cavalli agropolese, quattro persone lo avrebbero raggiunto mentre era a bordo dell’auto e lo avrebbero colpito ripetutamente. Solo l’intervento dei carabinieri avrebbe evitato il peggio.

Una ricostruzione, questa, contestata dagli altri quattro che invece hanno dichiarato di essere loro gli aggrediti. Secondo la loro tesi, infatti, l’uomo avrebbe tentato di investire gli altri quattro con il suo fuoristrada, danneggiando anche delle auto in sosta.

Adesso il caso finisce in Tribunale. Tutti andranno processo. Le accuse sono di lesioni personali e minaccia aggravata.

Motivo del contendere un cavallo acquistato dall’allevatore. In un video pubblicato sui social quest’ultimo si vantava dell’animale e delle sue capacità d addestrarlo. Dichiarazioni che non erano piaciute agli altri quattro. Da qui la nascita di una disputa consumatasi in malo modo. Come sono andati realmente i fatti dovranno stabilirlo i giudici. A giugno la prima udienza.