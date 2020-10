Salernitana: domani in Serie B anticipo contro il Chievo Verona

Dopo il pari interno all’esordio contro la Reggina, per 1-1, ed il successo contro il Sud Tirol in Coppa Italia torna in campo la Salernitana. I granata di Fabrizio Castori saranno impegnati sul campo del Chievo Verona, che alla prima ha impattato 0-0 sul campo del Pescara. Allo stadio Bentegodi, nel match diretto dal sig. Luca Massimi della sezione di Termoli, i campani saranno opposti al team guidato da Alfredo Aglietti.

I convocati granata per la sfida di Verona

Al termine della seduta di rifinitura, di questa mattina, il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Chievo Verona e Salernitana.

PORTIERI: Belec, Micai, Russo.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Curcio, Gyomber, Karo, Lopez, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Iannoni, Kupisz, Lombardi, Schiavone.

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le probabili formazioni del match

CHIEVO(4-3-3): Semper, Mogos, Leverbe, Rigione, Renzetti, Palmiero, Bertagnoli, Obi, Djordjevic, Garritano, Fabbro. All. Aglietti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Veseli, Aya, Lopez, Casasola, Schiavone, Kupizs, Cicerelli, Curcio, Djuric, Tutino. All. Castori.

Le altre gare del week-end in Serie B

Oltre Chevo Verona- Salernitana questi gli altri incontri del fine settimana in Serie B. Alle 16:15 in programma Ascoli-Lecce, Empoli-Monza, Entella-Reggiana, Vicenza-Pordenone, Reggina-Pescara, Spal-Cosenza e Venezia-Frosinone. Domenica chiudono il quadro Pisa-Cremonese, alle 15:00, e Cittadella-Brescia, alle ore 21:00.