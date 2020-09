Lavori per latrada Diga Alento – Stio ancora fermi al palo

STIO. 29 giugno 2019. Presso la Diga Alento si svolge la cerimonia per l’avvio dei lavori per la realizzazione della strada Diga Alento – Stio. Un’opera strategica e di fondamentale importanza. Il completamento dell’arteria era fissato per il 2021. Una volta ultimata avrebbe consentito di collegare agevolmente, tramite bretelle, Stio, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Cicerale e Perito con la Cilentana. Eppure, ad oggi, il cantiere per il completamento della strada è fermo al palo, nonostante un finanziamento di 16,8 milioni di euro.

Ad oggi non è stata firmata ancora la convenzione con la Regione Campania che permetterebbe di avviare i lavori. Ciò sta determinando ritardi con notevoli problemi per i territori interni. Lo scorso agosto in un incontro tra il Comune di Prignano Cilento (capofila dell’iniziativa) e il Consorzio Velia (soggetto attuatore dell’intervento), sono state evidenziate proprio le problematiche esistenti per l’avvio dell’opera.

Ecco perchè ora il Comune di Stio ha deciso di sollecitare la Regione Campania e tutte le parti coinvolte, affinché siedano attorno ad un tavolo per risolvere ogni scoglio ed arrivare all’avvio dei lavori “dando così risposte concrete alle attese di questa parte di popolazione, che, più di altre, risente di questa stasi”, scrive il sindaco Natalino Barbato.