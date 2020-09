Valle dell’Angelo, emergenza covid: chiesto potenziamento autobus

VALLE DELL’ANGELO. L’avvio dell’anno scolastico ormai è prossimo. Il 24 settembre gli studenti rientreranno a scuola seguendo le rigide norme anticovid. Eppure vi sono criticità che ancora vanno risolte. E’ il caso del servizio mensa, che alcuni comuni hanno deciso di far slittare, o del trasporto scolastico. Dei comuni sono in difficoltà considerato che il trasferimento in autobus, rispettando le norme in vigore, imporrebbe un distanziamento tale da non consentire a tutti gli alunni di utilizzare lo stesso scuolabus. Avere più pullman a disposizione, invece, aumenterebbe i costi.

Centola, nei giorni scorsi, ha deciso di non attivare il servizio, altri hanno programmato il potenziamento. Il problema interessa grandi e piccoli comuni, anche quelli con meno abitanti come Valle dell’Angelo.

Nei giorni scorsi il sindaco Salvatore Iannuzzi ha rappresentato ai vertici della Provincia di Salerno la necessità di estendere anche a Valle dell’Angelo il trasporto scolastico garantito delle Autolinee Pecori. Nello specifico la tratta interessata è quella Valle dell’Angelo – Roccadaspide che potrebbe richiedere un secondo bus.

I segnali giunti da palazzo Sant’Agostino, secondo il primo cittadino, sono positivi: “Il consueto puntuale e positivo riscontro dell’amministrazione provinciale alle istanze della comunità vallangiolese, lascia tralucere, ad oggi, una positiva risoluzione della vicenda”.