Agropoli: poker di innesti per i cilentani del tecnico Turco

Altre quattro pedine importanti per Carmine Turco, nuovo tecnico dell’Agropoli. In vista della stagione ormai alle porte il team delfino, partito in ritardo rispetto alle altre formazioni d’Eccellenza, sta rinforzando il suo organico. Definiti in gornata gli innesti dell’esperto Umberto Varriale, e dei giovani Tizio, Desiderio e Fortunato. Questi i due comunicati diffusi dal sodalizio cilentano, caro al presidente Nicola Volpe, che annuncia i quattro tasselli che giocheranno allo stadio Guariglia.

Agropoli: colpo Varriale

L’Us Agropoli è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Umberto Varriale. Si tratta di un attaccante classe 1991 proveniente dalla Frattese con cui la scorsa stagione ha dispitato 17 gare fino alla sospensione dei campionati, totalizzando 4 reti. Cresciuto nelle giovanili di Avellino e Napoli, Varriale vanta una lunga militanza in Serie D con le casacche di Gladiator, Torres, Picerno, Isola Liri, Gragnano Torrecuso, Cavese e Acireale. Varriale ha totalozzato 20 presenze e 3 gol con l’Aversa in Serie C2.

Tre gli under tesserati in giornata

Tris di acquisti per l’Us Agropoli. La dirigenza ha definito l’ingaggio di Tizio Mattia, nato nel 2002, difensore centrale ex San Tommaso; Desiderio Vittorio, classe 2002, terzino destro proveniente dal Giffoni sei Casali con la formula del prestito e Fortunato Giuseppe, 2002, centrocampista anche lui proveniente dal Giffoni sei Casali in prestito per un anno. La società dà il benvenuto ai tre calciarori! Gli atleti sono già a disposizione di mister Carmine Turco.