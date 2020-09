Agropoli: in settimana l’apertura di nuovi cantieri

AGROPOLI. Prenderanno il via questa settimana i lavori finanziati dal Ministero dell’Interno. Il Comune di Agropoli, infatti, è risultato tra quelli beneficiari di fondi assegnati in base al numero di abitanti con l’ultima Legge di Bilancio.

Ammissibili a finanziamento progetti per opere pubbliche di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile o abbattimento delle barriere architettoniche.

Cantieri ad Agropoli: interventi con fondi del Governo

L’amministrazione comunale di Agropoli ha fatto un duplice investimento: installazione di lampioni a led in via Gregorio e un ascensore presso la scuola media. Il primo intervento risulta importante considerato che lungo la strada che dal Lungomare San Marco raggiunge la frazione Mattina è in parte priva di illuminazione. Un problema considerato che negli ultimi anni il traffico veicolare e pedonale in questa zona è aumentato. L’ascensore presso la scuola media Gino Rossi Vairo, invece, consentirà l’accesso anche alle persone con ridotta mobilità.

Questi lavori sono i primi che prenderanno il via ad Agropoli in questo autunno: l’ente, infatti, è pronto a dare il via anche interventi per la sistemazione di una viabilità comunale da tempo compromessa. Si interverrà sulle arterie che si trovano in condizioni più critiche.

Gli altri cantieri

E non solo: il consigliere delegato ai lavori pubblici, Franco Di Biasi, ha definito con gli uffici comunali la programmazione di altre opere pubbliche da tempo attese: la prima riguarda via Carlo Pisacane, un’arteria che da tempo necessità di messa in sicurezza perché soggetta al rischio frane. Qui è previsto un progetto per quasi 500mila euro; 700mila euro serviranno per il restyling del campo sportivo Torre e in particolare del manto in erba sintetica. Inoltre con parte delle risorse verranno realizzati nuovi servizi per il campo “Guariglia”; lo spazio sottostante la tribuna verrà chiuso per realizzare dei wc.

Iavori sono stati programmati anche in via Carmine Rossi, strada panoramica che collega il centro cittadino al centro storico. Spesa prevista 200mila euro.

Infine riprenderanno nelle prossime settimane i lavori presso l’area portuale, sospesi con l’avvio della stagione estiva.