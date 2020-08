Agropoli: led e un ascensore alla scuola Media con fondi del Governo

AGROPOLI. Pubblica illuminazione in via Vincenzo Gregorio, in località Mattine e un ascensore presso la scuola Gino Rossi Vairo. Così il Comune di Agropoli ha deciso di reinvestire i fondi assegnati con l’ultima Legge di Bilancio.

Il Governo ha stanziato per ciascuno degli anni compresi tra il 2020 e il 2024 500milioni di euro per opere pubbliche di efficientamento energetico, sviluppo sostenibile o abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse sono state concesse ai comuni in proporzione alla popolazione: 130mila euro per Agropoli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha deciso di reinvestirli per l’installazione di lampioni a led in via Gregorio nella frazione Mattine e nella realizzazione di un ascensore con struttura in acciaio e vano in cemento armato presso la scuola media Gino Rossi Vairo.

Per i soli lavori verranno impiegati circa 112mila euro. Le opere dovranno partire entro metà settembre, pena la perdita del finanziamento.