VIDEO | Rofrano, verso il commissariamento: “sfiducia no

ROFRANO. “Questa sera è venuta meno veramente l’amministrazione comunale”. Così esordisce il sindaco di Rofrano Nicola Cammarano, a margine del consiglio comunale tenutosi ieri sera. L’assise non ha approvato il bilancio; 5 voti favorevoli e 5 contrari. Maggioranza non raggiunta ed amministrazione al capolinea (leggi qui). Il primo cittadino, però, sembrava essere già consapevole di questo epilogo. Lo scorso 11 agosto, infatti, aveva annunciato le sue dimissioni che in seguito aveva ritirato per evitare la perdita di alcuni finanziamenti. C’era però la consapevolezza che la stabilità era ormai venuta meno.

Ieri sera, prima dell’assise, due consiglieri di maggioranza, Giovanni Donnantuoni e Mario Iorio (vicesindaco), hanno annunciato la volontà di costituire un gruppo misto. Il sindaco auspicava comunque che il bilancio passasse ma così non è stato. “Dispiace per il comune e per la fase di commissariamento che si aprirà”, dice Cammarano, rivendicando gli impegni presi e parzialmente mantenuti in un anno di amministrazione.