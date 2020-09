Rofrano, il bilancio non passa: si apre la crisi

ROFRANO. Colpo di scena nel comune cilentano. Sembrava che la crisi politica iniziata con le dimissioni del sindaco dell’11 agosto scorso, poi ritirate, fosse superata. Ma così non è stato. Oggi, infatti, non è stata trovata la maggioranza sull’approvazione del bilancio consuntivo. 5 i voti favorevoli e 5 quelli contrari. Un dato che certifica come il sindaco Nicola Cammarano non abbia più la maggioranza nell’assemblea civica. Due consiglieri del suo gruppo politico, infatti, hanno espresso voto contrario insieme alla minoranza.

Il consiglio comunale era stato sollecitato proprio dall’opposizione e convocato dopo una diffida del Prefetto, visti i ritardi nell’approvazione del rendiconto. Durante il dibattito sono stati sollevati problemi di gestione finanziaria e un disavanzo che risulterebbe di circa 300mila euro.

A questo punto l’amministrazione comunale è al capolinea. Rofrano andrà incontro ad un anno di commissariamento. Che vi fossero dei problemi all’interno della maggioranza era risultato chiaro già quando il sindaco Nicola Cammarano rassegnò le dimissioni. In quell’occasione lanciò pesanti accuse nei confronti del vicesindaco Mario Iorio.