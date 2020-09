Eccellenza: tre innesti per l’Agropoli, un colpo per Virtus Cilento e Calpazio

Tris di innesti per l’Agropoli, un acquisto a testa per Calpazio e Virtus Cilento, questo il riassunto di giornata in chiave mercato. Capaccesi e virtussini domani debbutteranno ufficialmente in stagione, negli impegni di Coppa Italia d’Eccellenza. In mattinata, invece, l’Agropoli affronterà la Poseidon-Licinella in amichevole allo stadio “Guariglia”.

Eccellenza: tris di ufficialità per l’Agropoli

L’Agropoli ha annunciato gli ingaggi di tre calciatori: Vincenzo D’Inverno, Dario Odierna e Stefano Chiariello. Vincenzo D’Inverno è un portiere classe 1999 che ha militato nelle fila di Cervinara, Turris e Acerrana. Dario Odierna, nato nel 1993, è un difensore proveniente dalla Battipagliese. Nella sua carriera ha indossato anche le casacche di Gragnano, Gladiator, Frattese e Nocerina. Per Stefano Chiariello si tratta di un ritorno. Il difensore classe 1996, infatti, ha già giocato con i delfini nella stagione 2015/2016. Lo scorso anno è stato assoluto protaginista con il Santa Maria nel campionato di Eccellenza, chiuso al primo posto

Virtus Cilento: nuovo tassello per la difesa dei cilentani

La Virtus Cilento, formazione neopromossa in Eccellenza, ha reso noto in mattinata di aver chiuso per il tesseramento del difensore Giovanni Viscovo. Altro colpo importante per il team del presidente Carmelo Infante che vanta nel pacchetto arretrato già i vari Landolfi, Maiese e Giordano. Il centrale, classe ’94, ha vestito in carriera le maglie di Sarnese, Castel San Giorgio, Savoia, Grotta e Sant’Anastasia. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Domenico Castiello per la gara di domani in Coppa Italia. La Virtus Cilento sarà di scena, in casa alle ore 15:30, allo stadio “Ardisani” contro il Sant’Agnello.

Innesto anche in casa Calpazio



Ha firmato, invece, con la Calpazio, team neopromosso in Eccellenza, il terzino destro classe 2000 Alessio Garofalo. Rinforzo di categoria per il tecnico Massimo Marino che potrà contare, cosi, su un giovane molto promettente. Cresciuto nelle giovanili Garofalo della Salernitana, ha indossato, fra le altre, le maglie di Viterbese, Trapani ed Agropoli.