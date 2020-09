Serie D: la Polisportiva supera la Calpazio, due innesti per la Gelbison

Notizie di giornata sulle due cilentane ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. Vince e convince la Polisportiva Santa Maria, che in amichevole supera per 5-0 una generosa Calpazio. I giallorossi passano grazie ai sigilli di Maggio, doppietta, Ragosta, Pastore e Brogna. Doppio innesto di mercato, invece, per la Gelbison, che ha tesserato due giovani interessanti, ovvero Mattia Romano e Luca Stancarone.

Polisportiva cinquina alla Calpazio

Nella prima amichevole al “Carrano” la squadra di mister Esposito, che ha usato tutti i suoi effettivi, affrontava la Calpazio. Nel primo quarto d’ora, colpiscono prima Maggio (6’) e poi Ragosta (14’), che superano Nappi con due conclusioni. La testa di Maggio (26’) rimpingua ulteriormente il bottino, fissando il parziale sul 3 a 0. Il poker si concretizza al 34’ con un’incornata di Pastore che svetta indisturbato nel cuore dell’area granata. I secondi 45 minuti di gara la cinquina giallorossa si concretizza con il giovane Brogna (2001), che sotto porta non sbaglia. Prossimo appuntamento sabato 12 settembre (ore 10.30) allo stadio “Carrano” a porte chiuse contro la Gelbison.

Serie D: Gelbison arrivano due under

La società vallese ha reso noto l’arrivo di due giovani calciatori. Il primo è Mattia Romano, difensore classe 2002 proveniente in prestito dallo Spezia Calcio. Farà parte della Gelbison anche Luca Stancarone, esterno sinistro, classe 2001 proveniente in prestito dal Monopoli. I due ragazzi saranno a disposizione del tecnico Giuseppe Ferazzoli nelle prossime ore.