Serie D: annullato il test tra Polisportiva e Gelbison

Salta una delle gare amichevoli in programma nelle prossime ore tra due realtà campane che giocheranno in quarta serie. Annullato l’allenamento congiunto tra le due squadre cilentane, che stanno lavorando da giorni per preparasi al prossimo torneo di Serie D. Gelbison e Polisportiva Santa Maria, infatti, non si incroceranno, come era in calendario domani. Rimandata cosi la sgambata annunciata, meno di 24 ore fa, dall’ufficio stampa dei giallorossi, allenati dal tecnico nolano Gianluca Esposito. L’allenamento congiunto era stato fissato, alle ore 17:00, a San Gregorio Magno, località dove la Polisportiva Santa Maria è attualmente in ritiro.

Serie D: annullato l’allenamento tra i due club cilentani

Vi comunico che l’allenamento congiunto con la GELBISON in programma domani è stato rimandato per motivi organizzativi. Questa la nota diramata nel pomeriggio sempre dal sodalzio di Santa Maria di Castellabate. La Gelbison, affidata alle cure di mister Giuseppe Ferazzoli, non riaggiungerà cosi San Gregorio Magno, continuando la sua preparazione, in vista della prossima stagione, allo stadio “Giovanni Morra”.

Squadre in attesa di conoscere il proprio futuro

I due sodalzi ciletani rimangono in attesa di scoprire il girone di appartenenza nel prossimo toreno di Serie D. Il campionato inizerà il 27 settembre, mentre la Coppa vedrà il suo star una settimana prima, ovveroil 20. Sono ben tredici le formazioni campane che nella prossima stagione giocheranno in quarta serie. Tre le salernitane presenti, con la Nocerina ad affiancare Gelbison e Polisportiva Santa Maria. Tre anche le casertane, con Gladiator, Club Matese e Real Aversa ai nastri di partenza. Chiudono il quadro le sette napoletane: Giugliano, Sorrento, Nola, Portici e Savoia, raggiunte da Afragolese e Puteolana.