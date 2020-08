Serie D: test incrociato per Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Di ieri la notizia dei tre gironi d’Eccellenza campani, categoria che vedrà il suo start ufficiale nel primo week-end di ottobre. In attesa di conoscere la composizione dei suoi raggruppamenti, invece, sono i club di Serie D, dove ai nastri di partenza ci saranno tre squadre salernitane. Oltre alla Nocerina presenti la Gelbison, habituè della categoria, e Polisportiva Santa Maria, new entry assoluta.

Le cilentane già al lavoro

Continuano a lavorare, in vista del prossimo campionato, le due realtà cilentane di Serie D. I due team, uniche società campane a sud di Salerno della quarta serie, sono in ritiro da ormai svariati giorni. Fatiche a domicilio, al “Morra”, per i vallesi, allenamenti a San Gregorio Magno per Capozzoli e compagni. Gelbison e Polisportiva, con due percorsi alle spalle diversi, si candidano a recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Per il club rossoblù, allenato da Giuseppe Ferazzoli, sarà il decimo anno in Serie D, prima volta nella storia, invece, per i giallorossi di Gianluca Esposito. I due sodalizi, nel primo pomeriggio di oggi, hanno comunicato di effettuare un’amichevole il prossimo sabato. L’annuncio dell’allenamento congiunto è arrivato dall’ufficio stampa della Polisportiva.

Serie D: amichevole tra Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Ultimi giorni di ritiro a San Gregorio Magno per la Polisportiva Santa Maria prima del rientro in sede dove proseguiranno gli allenamenti in vista dei primi impegni ufficiali. Per sabato 29 agosto, ore 17:00, presso il centro sportivo di San Gregorio Magno, è previsto l’ultimo allenamento congiunto per la squadra di mister Esposito. I giallorossi sosterranno un test congiunto con la Gelbison, altra formazione cilentana, che quest’anno festeggia i 10 anni di serie D. Le due società, alla luce degli ottimi rapporti dirigenziali, hanno deciso, infatti, di fare una sgambata insieme per prepararsi al meglio all’inizio della nuova stagione sportiva. Il test sarà disputato a porte chiuse.