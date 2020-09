Evento di beneficenza ad Agropoli: “Non si farà campagna elettorale”

AGROPOLI. «Nino Savastano doveva essere ad Agropoli, ma non per fare campagna elettorale». Lo chiarisce il sindaco Adamo Coppola, replicando così alle polemiche che si erano diffuse nelle ultime ore da parte di rappresentanti del centro-destra cittadino.

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno, infatti, avrebbe dovuto partecipare ad un evento di solidarietà in programma presso l’Arena sotto le Stelle (leggi qui).

A generare perplessità il fatto che lo stesso Savastano sia candidato al consiglio regionale e che in questo periodo la campagna elettorale è nel vivo.

«Nino Savastano è stato molto vicino alla città di Agropoli e al nostro assessore alle politiche sociali Vanna D’Arienzo – spiega Coppola – pertanto già prima della sua candidatura alle regionali abbiamo deciso di invitarlo per premiare delle associazioni che si sono distinte durante il lockdown. All’evento di questa sera si parlerà solo di solidarietà e di null’altro. Abbiamo pensato di riconoscere i giusti meriti a quanti, durante l’emergenza, hanno fatto un lavoro complesso, pericoloso e silenzioso nella nostra città. Non è giusto strumentalizzare l’iniziativa», conclude il primo cittadino.

In mattinata lo stesso assessore salernitano ha annunciato la decisione di non prendere parte all’evento: “Questa sera non presenzierò all’evento previsto presso l’Arena sotto le stelle ad Agropoli, al quale tenevo a partecipare quale assessore alle Politiche sociali del Comune di Salerno, da sempre con un filo diretto con il Comune di Agropoli, e per dare una testimonianza di come la Città di Salerno ha vissuto il periodo del lockdown e non certo per fare campagna elettorale. Ma onde evitare sterili strumentalizzazioni, preferisco evitare. Viva la solidarietà!”.