Agropoli, campagna elettorale ad evento solidale: scoppia la polemica

AGROPOLI. Campagna elettorale ad un’iniziativa di solidarietà. Impazza la polemica ad Agropoli per l’evento in programma questa sera presso l’Arena Sotto le stelle di via Taverne. Il Comune, insieme ad alcune associazioni, tra cui la Croce Rossa, ha promosso “My Land Cilento Music Festival”, un appuntamento che vedrà esibirsi vari musicisti provenienti da tutto il comprensorio i quali hanno deciso, eseguendo un brano a testa, di unire competenze e professionalità per dare forza al “movimento artistico” (leggi qui).

Campagna elettorale ad evento di solidarietà: la presenza di Nino Savastano

Non solo. Durante la serata, infatti, verranno premiati i volontari e le associazioni del territorio che si sono distinte durante il lockdown. Un nobile scopo, insomma, se non fosse per la partecipazione di Giovanni “Nino” Savastano che salirà sul palco per un intervento. L’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno è infatti candidato alle elezioni regionali nelle fila di Campania Libera, una delle liste a sostegno del presidente uscente Vincenzo De Luca.

E’ lui l’aspirante consigliere che gran parte degli amministratori agropolesi in quota Pd sostiene in questa campagna elettorale. Ciò sta determinando rabbia e indignazione poiché, secondo qualcuno, la presenza di un amministratore di Salerno ad un evento legato fortemente al territorio cilentano è inutile ma soprattutto inopportuno, considerato che siamo nel vivo della competizione elettorale.

Le reazioni

“Con la scusa della solidarietà si fa campagna elettorale a Savastano”, accusa il consigliere di minoranza Gisella Botticchio, candidata con la Lega alle prossime elezioni. Duro anche il commento dell’ex consigliere di centro-destra Mario Capo: “Anche la solidarietà, l’associazioniamo, piegato alla misera campagna elettorale…che schifo. Spero che le associazioni vere del territorio quelle che agiscono per la socialità e la solidarieta e non per interessi politici si distacchino che questi metodi che calpestano ogni principio di moralità”.

Molti altri la pensano così e invitano le associazioni locali a disertare l’evento.