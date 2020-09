Eccellenza: Virtus in scioltezza in amichevole, colpi per Buccino e Calpazio

Si avvicina l’inizio della stagione per le squadre di Eccellenza, impegnate in Coppa Italia nelle prossime settimane. Le formazioni impegnate nel massimo torneo regionale dilettantistico continuano a dividersi tra campo e mercato. Prima amichevole per la Virtus Cilento, che allo stadio “Ardisani!” ha svolto un allenamento congiunto con la Poseidon-Licinella. Innesti per Buccino Volcei e Calpazio, che puntellano i loro organici.

Eccellenza: colpi per Calpazio e Buccino Volcei

In Eccellenza colpo in attacco per il Buccino Volcei del tecnico Mario Pietropinto. Definito per i rossoneri volceiani l’ingaggio di Lino Laureto, classe 1991, bomber proveniente dalla Mariglianese. Mattia Migliore terzino classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, è invece un nuovo calciatore della Calpazio. Il giovane atleta, con presenze anche in Under 17, è gia alla corte dell’allenatore Massimo Marino, e si è aggregato al gruppo capaccese al “Mario Vecchio” dove Petrillo e compagni stanno svolgendo il loro ritiro.

Virtus Cilento: buona la prima

Buon test per la Virtus Cilento che supera, in tre tempi da trenta minuti, per 6-0 la Poseidon-Licinella. Per i ragazzi di mister Castiello, che proveranno a ben figurare in Eccellenza, a segno tre volte Margiotta, Guido Esposito, doppietta, e Antonello Giordano. Allo stadio “Ardisani” Margiotta timbra per tre volte il cartellino, due volte nel primo tempo uno nella ripresa: Giordano, poi, mette il suo sigillo tra quelli di Esposito, per il 6-0 conclusivo maturato nelle altre due frazioni. Buon test per le due squadre, con il team allenato da Dario Petraglia impegnato contro una formazione di categoria suepriore.