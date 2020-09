Eccellenza: colpacci per Virtus Cilento e Buccino Volcei

Tamte le news interessanti giunte nelle ultime ore per le formazioni di Eccellenza più vicine al nostro territorio. Mercato, allenamenti ed amichevoli per Calpazio, Virtus Cilento e Buccino Volcei, mentre l’Agropoli, al lavoro per allestire una rosa competitiva, domenica terrà una conferenza stampa.

Eccellenza: le notizie di mercato delle realtà più vicine al nostro territorio

La Virtus Cilento, nella tarda serata di ieri, ha annunciato l’arrivo del difensore classe 1988 Antonello Giordano. L’ex di Gelbison, con oltre 300 presenze in quarta serie, arriva alla corte di Domenico Castiello poche ore dopo Marco Passaro, altro pezzo da novanta in Eccellenza. La Calpazio, nei giorni scorsi, ha chiuso per il talentuoso ’99 Loris Ronga, esterno ex Battipagliese. Il Buccino Volcei ha ufficializzato l’acquisto di Vincenzo Casale. Il calciatore di origini napoletane, ex Audax Cervinara, è già alle dipendenze di Mario Pietropinto. Il classe 1993 ha collezionato negli ultimi anni oltre a quella irpina esperienze con Battipagliese e Gragnano.

Amichevoli e conferenze alle porte

Tra i team d’Eccellenza domani, alle ore 16.00, presso lo stadio “Ardisani” di Casal Velino la Virtus Cilento affronterà in amchevole la Poseidon-Licinella, formazione fresca di salto in Promozione. Quindici minuti prima, al “Paolino Via” di Buccino, i rossoneri vocleiani sfideranno l’Atletico San Gregorio, compagine che milita nel campionato di Prima Categoria. Lavora intensamente da inizio settimana, allo stadio “Mario Vecchio” di Capaccio-Paestum, la Calpazio agli ordini del tecnico Massimo Marino. Domenica, infine, presso l’Aula Consiliare di Agropoli, alle ore 19:00, il club delfino terrà la conferenza stampa di presentazione della propria società. Presenti, saranno, rappresentanti del team agropolese e dell’amministrazione locale.