Virtus Cilento: due innesti di spessori e due ritorni in dirigenza

Doppia ufficilaità di mercato in giornata in casa Virtus Cilento. Due rinforzi di valore che vanno ad infoltire una rosa che sta diventando tra le più solide d’Eccellenza. In mattinata per la squadra cilentana, inserita nel gruppo C del massimo torneo dilettantistico regionale, era stato annunciato l’ingaggio di Danilo Gargaro. Nel pomeriggio, invece, quella di Marco Passaro, nel mezzo il ritorno dei dirigenti Antonello Striano e Ugo Schiavo.

Virtus Cilento: ufficiali gli innesti di Gargaro e Passaro

La squadra guidata dal tecnico Domenico Castiello ha perfezionato l’innesto del promettente classe 2001 Danilo Gargaro. L’esterno, cresciuto tra Paganese, Salernitana e Potenza, la passata stagione ha vinto il raggruppamento B con l’undici guidato da Egidio Pirozzi. Danilo Gargaro è già a disposizione dello staff tecnico, del club presieduto da Carmelo Infante. Il calciatore è il quinto innesto ad aver ottenuto nel recente campionato la promozione in Serie D: in precedenza erano stati annunciati Margiotta, Landolfi e Pecora, dalla Polisportiva, e Santonicola, dall’Afragolese. Fatta anche per l’arrivo di Marco Passaro, già nei sogni della dirigenza virtussina 12 mesi fa. Il talentuoso centrocampista, classe ’95, ex Gelbison è reduce dall’esperienza in quarta serie con la casacca del Milano City.

Il ritorno in società di Ugo Schiavo e Antonello Striano

La Virtus Cilento riabbraccia, a distanza di poche settimane, anche due perni della propria dirigenza, punto di forza della passata stagione in Promozione. Ugo Schiavo e Antonello Striano tornano a tutti gli effetti a far parte del club caro caro al patron Carmelo Infante. Ugo Schiavo, direttore generale, e Antonello Striano, team manager, sono già al lavoro al fianco del tecnico Domenico Castiello.