Virtus Cilento: linea verde in ingresso per i cilentani

La Virtus Cilento, in vista della prossima stagione, ha perfezionato gli arrivi di altri due calciatori. Oreste Magno e Andrea Santoro, infatti, sono stati annunciati dalla stessa società presieduta da Carmelo Infante. Si tratta di due giovani che nella scorsa stagione hanno fatto esperienza nel torneo di Promozione. Per Santoro si tratta di un ritorno, Magno, invece, è reduce dall’annata trascorsa alla Calpazio. I due calciator, cresciuti nel settore giovanile della Polisportiva Santa Maria, sono a disposizione del tecnico Domenico Castiello. Questi i due annunci diffusi, nelle ultime ore, dal sodalizio cilentano.

Virtus Cilento, Magno ultimo colpo di mercato

Oreste Magno, classe 2002, è un calciatore della Virtus Cilento. Grande operazione di mercato che arricchisce il già nutrito pacchetto under a disposizione della prima squadra. Una trattativa che conferma la forte sinergia tra la Polisportiva Santa Maria e la Virtus Cilento, con il passaggio a titolo definitivo del talentuoso centrocampista cilentano classe 2002 che vanta trascorsi nelle giovanili della Salernitana e del Santa Maria oltre ad esperienze in prima squadra con la Calpazio. Magno non è passato inosservato alla dirigenza virtussina per continuare il processo di valorizzazione dei giovani cilentani, obiettivo fondamentale e caro al presidente Infante.

In ingresso ufficializzato il ritorno di Andrea Santoro

La Virtus Cilento comunica di essersi garantita a titolo definitivo le prestazioni del calciatore Andrea Santoro. Santoro arriva alla corte di mister Castiello dalla Polisportiva Santa Maria, dopo che la passata stagione era già stato in prestito con la società del presidente Infante. Un altro tassello che testimonia la voglia della Virtus di investire in maniera importante sui giovani calciatori cilentani.