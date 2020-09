Sala Consilina, tentato furto in località Viscigliete

Ancora ladri in azione a Sala Consilina. Dopo il furto di un’auto messo a segno nei giorni scorsi (auto poi ritrovata a Pontecagnano), ignoti questa notte sono entrati nuovamente in azione. I malviventi hanno tagliato parte della recinzione di un terreno dove si trova anche un deposito al cui interno sono custoditi diversi attrezzi agricoli.

Ad accorgersi dell’accaduto questa mattina sono stati i proprietari del terreno.

I ladri non sono riusciti ad entrare nel deposito anche se non è da escludere che possano aver deciso di portarsi avanti con il “lavoro” facendo il buco nella recinzione per poi tornare in un secondo momento e completarlo appropriandosi delle attrezzature custodite nel deposito.