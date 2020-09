Sala Consilina, furto d’auto nella notte

Furto di auto a Sala Consilina. I ladri sono entrati in azione intorno alle 4, tra via Deserte e via Viscigliete, dopo aver tagliato parte della recinzione posta a protezione dell piazzale dell’abitazione ed aver reso innocuo il cane dei proprietari dandogli probabilmente del sonnifero, si sono appropriati dell’auto, una Chevrolet.

Allertato dai rumori il proprietario dopo pochi minuti si è accorto del furto ed ha chiamato i carabinieri. Dopo alcune ore, grazie all’antifurto satellitare installata sull’auto, il veicolo è stato trovato nei pressi della stazione ferroviaria di Pontecagnano.

Alcune persone già nelle ore precedenti avevano notato nella zona la presenza di alcune persone mai viste prima.