Eccellenza: Agropoli presentazione fissata, prime fatiche per la Calpazio

Svelati i gironi di Eccellenza tornano man mano in campo i vari club inseriti nel massimo torneo dilettantistico regionale. Le salernitane sono state inserite, come prevedibile, nel gruppo C, girone dove ovviamente sono presenti anche i sodalizi del nostro territorio. Diramati, inoltre, i gironi di Coppa Italia, che vedranno le squadra in campo, in pratica, tra 10 giorni. Nelle ultime ore notizie interessanti sono giunte, tra le altre, da Agropoli, reduce dalla retrocessione, e Calpazio, fresca di salto di categoria.

Eccellenza: Agropoli fissata la presentazione ufficiale

L’Us Agropoli nei giorni scorsi aveva reso noto il suo nuovo organigramma societario. Il team delfino, infatti ripartirà da Nicola Volpe alla presidenza, affiancato da Rosario Gaglione, in qualità di responsabile tecnico, e dal ritorno di Domenico Cerruti, come presidente onorario. La compagine che disputa le proprie gare interne allo stadio “Guariglia” ha indetto, in mattinata, la sua presentazione ufficiale. Domenica 6 Settembre, infatti, alle ore 19:00 presso l’Aula Consiliare di Agropoli i cilentani sveleranno i piani inerenti all’annata alle porte, quella del centeraio per la società nata nel 1921.

Calpazio, ieri primo allenamento per i capaccesi

È iniziata ieri la preparazione dell’undici capaccese, affidato al tecnico Massimo Marino. La squadra, che punterà alla salvezza nella nuova categoria dopo la recente promozione, aveva svolto le visite mediche di rito nei giorni scorsi. La formazione cara al patron Angelo Di Giovanni, tornata in Eccellenza dopo svariate stagioni, ha effettuato la prima sgambata dell’anno allo stadio “Mario Vecchio”. La rosa si è mossa sotto le direttive del praparatore dei portieri Vincenzo Ferrara e del vice allenatore Giovanni Di Vece.